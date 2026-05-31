توقّف بث قناة «وناسة» بعد مسيرة امتدت لنحو 19 عاماً، لتسدل الستار على واحدة من أبرز القنوات التي ارتبط اسمها بالأغنية الخليجية منذ انطلاقتها عام 2007 تحت إشراف الفنان راشد الماجد.

ومع إغلاق «وناسة»، تطلق مجموعة MBC Group قناة «MBC Mood» كهوية جديدة تستهدف جمهوراً أوسع من عشاق الموسيقى والترفيه، مستفيدة من التكامل بين الشاشة التقليدية والمنصات الرقمية، بما يعكس رؤية أكثر حداثة في تقديم المحتوى الموسيقي.

وخلال سنوات بثها، شكّلت «وناسة» منصة مهمة لدعم الأغنية الخليجية والعربية، وأسهمت في إبراز أعمال عدد كبير من الفنانين، كما ارتبطت بذكريات جيل كامل من المشاهدين الذين تابعوا عبر شاشتها أبرز الإنتاجات الغنائية والحفلات الموسيقية.

ويمثل الانتقال إلى «MBC Mood» خطوة جديدة في مسار تطوير المحتوى الترفيهي، بما يواكب التحولات التقنية والإعلامية ويعزز حضور الموسيقى العربية في بيئة إعلامية أكثر تنوعاً وتفاعلاً.