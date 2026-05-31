ياسمين عبد العزيز: ما رأيته في الحج يعكس عظمة الجهود السعودية

أشادت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، معبرة عن إعجابها بمستوى التنظيم والرعاية المقدمة للحجاج، وذلك خلال أدائها مناسك الحج هذا العام.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على «إنستغرام» صورًا من رحلتها في الحج، أظهرت خلالها سعادتها بالتواجد في مكة المكرمة، مؤكدة أن هذه التجربة تحمل مكانة خاصة بالنسبة لها.

شكر للسعودية

ووجهت الفنانة رسالة شكر إلى وزارة الإعلام السعودية، مثنية على الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل أداء المناسك، كما أعربت عن اعتزازها بالدعوة التي حصلت عليها للمشاركة في موسم الحج.

ومن جانبهم، تفاعل عدد كبير من جمهور ياسمين عبد العزيز مع منشورها، حيث انهالت عليها التعليقات بالدعوات والتهاني، متمنين لها حجًا مبرورًا وعودة سالمة بعد إتمام المناسك.

نجوم الفن والإعلام في موسم الحج

وشهد موسم الحج لعام 2026 مشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام المصريين، من بينهم ريهام سعيد، ومفيدة شيحة، ودعاء عامر، ودعاء فاروق، وياسمين صبري، وتامر عاشور، ودرة، ومحمد رمضان، حيث شاركوا متابعيهم لحظات من رحلتهم الإيمانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال جديدة

وعلى المستوى الفني، تستعد ياسمين عبد العزيز لاستكمال تصوير مشاهدها في فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا.

ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، بينهم: لبلبة، ومصطفى أبو سريع، ومحمد رضوان، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: ماجد المصري، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد.