علقت الفنانة المصرية زينة على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن لجوئها للقضاء مجدداً ضد الفنان المصري أحمد عز لزيادة نفقة مسكن طفليها، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

رد غاضب

وحرصت زينة على نفي تلك الأنباء عبر منشور كتبته على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، معربة فيه عن غضبها من انتشار الشائعة، قائلة إن الحديث عن رفع دعوى قضائية خلال إجازة العيد أمر غير منطقي، في إشارة منها إلى عدم صحة ما أثير أخيراً.

حالة حزن

كما أشارت إلى أنها تمر بحالة من الحزن خلال الفترة الحالية بسبب وفاة شقيقها، مطالبة مروجي الشائعات بمراعاة ظروفها الشخصية وعدم الزج باسمها في أخبار غير دقيقة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رفض الالتماس

وكانت المحكمة المختصة بالقاهرة رفضت سابقاً الالتماس المقدم من أحمد عز بشأن الحكم الصادر في قضية أجر خادمة طفلي زينة، مع تأييد القرار السابق الصادر ضده.

الحكم مستمر

وألزم الحكم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لصالح زينة مقابل أجر خادمة لطفليها التوأم، بعدما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من دفاعه، ليستمر الحكم واجب التنفيذ دون تعديل.