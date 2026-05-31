تقدم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بخالص التهنئة وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بنجاح موسم الحج هذا العام.

وبحسب بيان رسمي صدر اليوم عن مشيخة الأزهر، أعرب الإمام الطيب عن تقديره لما بذلته المملكة من جهودٍ كبيرةٍ في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما وفرته من إمكاناتٍ وتسهيلاتٍ أسهمت في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواءٍ يسودها الأمن والطُّمأنينة واليُسر.

وأكد شيخ الأزهر أن ما شهدته المشاعر المقدسة من تنظيمٍ مُحكَمٍ وخِدْماتٍ متطورةٍ يعكس حرص المملكة الدائم على رعاية الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزي كل القائمين على تيسير خدمات الحجاج خير الجزاء، وأن يوفق مساعيهم الطيبة في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وسعيهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.