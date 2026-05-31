ثمن مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور نظير محمد عياد، الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في السعودية، مُشيدًا بما ما سخرته المملكة من إمكانات متطورة وخدمات متكاملة أسهمت في تيسير أداء المناسك، وتحقيق أعلى درجات الرعاية والتنظيم لضيوف الرحمن.

وفي بيان رسمي، صدر عن دار الإفتاء المصرية، اليوم (الأحد)، تقدم مفتي مصر، بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام.

كما أشاد بالتنظيم الذي عكس عناية المملكة الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على توفير سبل الأمن والراحة والطمأنينة للحجاج.

وأعرب الدكتور نظير عياد عن تقديره لجميع القطاعات والمؤسسات والعاملين الذين شاركوا في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأسهموا في إنجاح هذا الموسم المبارك، داعيًا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والاستقرار والتوفيق، وأن يحفظ الأمة العربية والإسلامية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.