حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» غداً (الإثنين) كآخر موعد لتعديل الملف الشخصي لخريجي وخريجات الثانوية العامة. وبينت أن التعديل يشمل تحديث البيانات الأكاديمية والاستثناءات الخاصة. وحثت المتقدمين على التأكد من أن بيانات الملف الشخصي صحيحة ومحدثة لضمان دقة معلومات الطلبة في مراحل القبول القادمة.



وأوضحت «قبول» أن يوم التاسع من شهر يونيو يُعد الموعد المعتمد من مركز قياس كآخر يوم متاح لإجراء اختبار التحصيلي للطلاب والطالبات. وأشارت إلى أن الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر يونيو سيكون موعد إعلان نتائج القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مع إتاحة خيار تأكيد القبول أو الانسحاب في المدة المحددة.



ولفتت المنصة إلى أن يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر يونيو مخصصان لرصد درجات الثانوية العامة آليا من المصادر الرسمية.



وطبقا لـ«قبول» فإن قائمة الرغبات والتخصصات المتاحة قد تتغير بناءً على نتائج الطلبة ومستويات التنافس بينهم، وأن الفترة من الثامن والعشرين من يونيو وحتى الثامن عشر من شهر يوليو ستكون مخصصة لإظهار الفرص المتاحة للطلبة لتبدأ المفاضلة بشكل لحظي ويتم تحديث النتائج باستمرار وفقاً لترتيب الرغبات والتنافس على المقاعد الجامعية مع عرض فرص القبول المحتملة بناءً على الحد الأدنى للدرجات الموزونة مثل: «احتمالية القبول مرتفعة»، أو «احتمالية القبول منخفضة». وأكدت منصة «قبول» أن يوم 7 من شهر يوليو هو الموعد النهائي لإدخال التخصصات ذات الشروط الخاصة، وأن هذه التخصصات تتطلب مقابلات شخصية أو اختبارات قبول.