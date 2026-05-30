تقدّم الفنان المصري أشرف زكي بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين في مصر ضد أحد المذيعين، اعتراضاً على ظهوره المتكرر في الجنازات والعزاءات الخاصة بالفنانين، التي كان آخرها جنازة والدة الفنان المصري أحمد حلمي.

تجاوزات مرفوضة

وجاء تحرك أشرف زكي بعد ما اعتبره تجاوزاً لطبيعة التغطية الإعلامية في المناسبات الإنسانية، مؤكداً أن المذيع يحرص على الوجود بشكل لافت وسط الفنانين وأسر المتوفين، وهو ما وصفه بأنه تصرف غير ملائم داخل أجواء العزاء والجنازات.

مراجعة قانونية

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أهمية الحفاظ على خصوصية هذه المناسبات، مطالباً بضرورة مراجعة الموقف القانوني للمذيع والتأكد من كونه مقيداً بنقابة الإعلاميين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مخالفة مهنية.

فحص الشكوى

وفي المقابل، بدأت نقابة الإعلاميين المصرية دراسة الشكوى المقدمة، للتحقق من الموقف القانوني للمذيع ومدى أحقيته في ممارسة العمل الإعلامي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المنظمة للمهنة.

وفاة والدة أحمد حلمي

ويذكر أن والدة أحمد حلمي رحلت عن عالمنا قبل يومين، بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة بسبب تقدمها في العمر، فيما اكتفت الأسرة بتلقي العزاء في المقبرة دون إقامة مراسم عزاء أخرى.