أكدت الممثلة المصرية يارا السكري أن تعاملها مع الشائعات والتدخل في حياتها الشخصية يقومان على تفهّم طبيعة الشهرة واهتمام الجمهور بالمشاهير، مشيرة إلى أنها تنظر إلى هذا الاهتمام من زاوية إيجابية تعكس المحبة والتقدير.

وخلال حديث فضائي، أوضحت يارا أن انتشار الأخبار والشائعات حول الشخصيات العامة يعد مؤشراً على حضورهم وتأثيرهم، قائلة: «لو الناس مهتمة بأخبارك فده يعني إنك شخص مؤثر».

وأضافت أنها لا ترى فضول الجمهور تجاه تفاصيل حياتها الشخصية أمراً سلبياً، بل تعتبره نابعاً من محبة المتابعين واهتمامهم، مؤكدة: «أنا شايفاها من حب... ما تودّينيش في الحتة التانية».

وتعكس تصريحات يارا السكري رؤية متوازنة تجاه الشهرة وما يرافقها من متابعة مستمرة من الجمهور ووسائل الإعلام، إذ فضّلت التعامل مع الأمر بإيجابية، معتبرة أن الاهتمام الجماهيري يمثل أحد أوجه النجاح والتأثير في الساحة الفنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحظى فيه بطلة «علي كلاي» بمتابعة متزايدة من جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام واسع بأعمالها الفنية وأخبارها الشخصية.