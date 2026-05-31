لماذا قرّرت السلطات الهندية إزالة تمثال «ميسي»؟

قررت السلطات في مدينة كلكتا الهندية إزالة التمثال العملاق للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 70 قدماً (21 متراً)، وذلك لدواع أمنية بعدما رُصد الهيكل الضخم وهو «يتأرجح بفعل الرياح».

وأكد شارادوات موخيرجي، العضو البرلماني عن ولاية البنغال الغربية، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية أن التمثال غير آمن من الناحية الهيكلية.

وقال: «لقد تبين أن تمثال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية غير آمن.. لاحظنا بوضوح تأرجحه مع هبوب الرياح».

ولفت إلى أن عملية الإزالة «ليست بالسهولة التي تخيلناها» بسبب موقعه قرب طريق مزدحم ومحطة مترو، لكنه أكد أن السلطات تخطط لتفكيكه «في أقرب فرصة ممكنة» لحماية السلامة العامة.

وشُيّد التمثال في ديسمبر الماضي بالتزامن مع زيارة ميسي الترويجية إلى الهند تحت شعار «GOAT» (أعظم لاعب في التاريخ)، حيث يُظهر التمثال اللاعب رافعاً كأس العالم 2022، وكان قد كُشف النقاب عنه في منطقة بحيرة تاون بكلكتا.

وشارك ميسي في مراسم إزاحة الستار عن التمثال «افتراضياً»، وجاءت الزيارة بعد فترة وجيزة من تتويجه بلقب الدوري الأمريكي مع ناديه إنتر ميامي، برفقة زملائه لويس سواريز ورودريغو دي بول.

ولم تكن زيارة ميسي التي استمرت ثلاثة أيام خالية من المشاكل؛ إذ شابتها أحداث عنف وارتباك تنظيمي كبير، مما دفع قطاعاً واسعاً من الجماهير إلى توجيه انتقادات حادة للمنظمين.

ودفع الكثيرون مبالغ طائلة ثمن التذاكر على أمل رؤية الأسطورة عن قرب، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ما جعل التمثال رمزاً لتلك الزيارة «الفوضوية» التي تنتهي الآن بإزالته.

يُذكر أن التمثال كان قد رُبط بحبال مؤقتاً لتثبيته بعد شكاوى السكان، لكن التقييمات الهندسية أكدت الحاجة إلى إزالته بشكل كامل.