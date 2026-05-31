بالرغم من نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، تحولت احتفالات جماهير فريق «باريس سان جيرمان» -بعد تتويج فريقها بلقب دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا، إثر فوزه على منافسه أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (4- 3) في المباراة النهائية التي انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، والتي جمعتهما على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست- إلى أعمال شغب ومواجهات عنيفة في شوارع العاصمة الفرنسية.



وشهدت الاحتفالات توترات أمنية واسعة النطاق، بعدما أقدمت مجموعات من المشجعين على إشعال النيران في السيارات، وإحراق حاويات النفايات، ومهاجمة بعض المتاجر والمطاعم، في «الشانزليزيه»، ومحيط ملعب «بارك دي برانس»، مما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود وإعادة ضبط الأمن، وقد ألقت الشرطة القبض على أكثر 416 شخصاً، وإصابة 7 من رجال الشرطة.