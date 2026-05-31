كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد 5 عوامل رئيسية ترتبط بارتفاع مستويات السعادة والرضا عن الحياة، بعد استطلاع شمل نحو 80 ألف شخص في 76 دولة حول العالم.



وأظهرت النتائج أن الصبر، والميل إلى خوض المخاطر بشكل محسوب، والمعاملة بالمثل، والإيثار، والثقة بالآخرين، تعد من أبرز السمات المشتركة بين الأشخاص الأكثر شعوراً بالسعادة، بغض النظر عن اختلاف ثقافاتهم أو بلدانهم.



وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تؤكد أن الرفاهية لا تعتمد على العوامل المادية فقط، بل تتأثر أيضاً بالسلوكيات والقيم الاجتماعية، مؤكدين أن تعزيز هذه الصفات قد يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستويات السعادة داخل المجتمعات.