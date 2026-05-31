شهدت مدينتا غات وتهالة جنوب ليبيا أضراراً واسعة جراء سيول مفاجئة أعقبت أمطاراً غزيرة تزامنت مع عيد الأضحى، ما أدى إلى غمر أحياء سكنية وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بعد تضرر كابل الألياف البصرية الرابط بين المدينتين.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي تضرر 12 حياً سكنياً في تهالة وإجلاء سكانها، مع نزوح نحو 250 أسرة إلى مناطق آمنة، فيما امتدت الأضرار إلى بلدية البركت المجاورة. ورغم تراجع منسوب المياه، لا تزال الحاجات الإنسانية والإغاثية قائمة.

وفي مواجهة الأزمة، باشرت الفرق الفنية أعمال إصلاح شبكة الاتصالات، بينما وجهت الحكومة الجهات المختصة بتقديم المساعدات العاجلة، وسحب المياه الراكدة، وتعزيز الخدمات الصحية للمتضررين.

وأعادت الكارثة المطالبات بضرورة تنفيذ مشاريع دائمة لحماية المدن من السيول، عبر إنشاء سدود وشبكات تصريف حديثة للحد من الخسائر المتكررة.