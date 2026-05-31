كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة أثارت جدلاً واسعاً، بعد نجاحها في ضبط المتهم في قضية تتبع ومضايقات طالت «نور»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، وذلك عقب ساعات قليلة من نشرها استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت «نور» قد أعلنت تعرضها لملاحقة متكررة من شخص مجهول، مشيرة إلى أنه كان يتعقب تحركاتها ويظهر بشكل متكرر أمام مقر إقامتها، في سلوك أثار لديها حالة من القلق ودفعها إلى طلب التدخل الأمني العاجل.

وبمجرد تداول الاستغاثة، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت خلال وقت قصير من تحديد هوية المشتبه به ورصد تحركاته، ليتبين أنه غادر القاهرة متجهاً إلى محافظة الفيوم في محاولة للاختباء والابتعاد عن الملاحقة الأمنية.

وعقب تتبع دقيق لخط سيره، نجحت القوات في تحديد مكان اختبائه وضبطه، إذ جرى اقتياده إلى الجهات المختصة ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات والأدلة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بتتبع الضحية وتعمد ملاحقتها، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى نيابة التجمع في القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن والدها، الفنان الراحل عامر منيب، يُعد من أبرز الأصوات التي ارتبطت بالأغنية الرومانسية في التسعينات وبداية الألفية، قبل أن يرحل عام 2011 بعد مسيرة فنية تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.