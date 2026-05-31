وضع الفنان المصري صبري عبدالمنعم حدّاً للتكهنات التي رافقت ظهوره اللافت على منصة «تيك توك»، موضحاً أن دخوله إلى عالم المحتوى الرقمي لم يكن بحثاً عن الشهرة أو مجاراة للموضة السائدة، بل جاء نتيجة ظروف مالية قاسية فرضتها عليه الحياة في الفترة الأخيرة.

وكانت هذه الخطوة قد أثارت جدلاً بين متابعيه، إذ رأى البعض أنها لا تنسجم مع مسيرته الفنية الطويلة الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، والتي ارتبطت بأعمال حملت طابعاً جاداً ورسائل فنية مؤثرة.

وفي تصريحات إعلامية، كشف عبدالمنعم أن أزمة مالية حادة دفعته إلى البحث عن مصدر دخل جديد، بعدما تعرض لعملية نصب أفقدته جانباً كبيراً من مدخراته. وأوضح أن شخصاً كان يضع فيه ثقة كبيرة استولى على شقته الخاصة، التي كانت تمثّل بالنسبة له ثمرة سنوات طويلة من العمل والادخار.

وأشار الفنان إلى أنه وجد في «تيك توك» وسيلة مشروعة تتيح له تأمين حاجاته اليومية من خلال تفاعل الجمهور مع محتواه، مؤكداً أن العائد الذي يحققه يكفيه للعيش بكرامة بعيداً عن الاستدانة أو طلب المساعدة من الآخرين.