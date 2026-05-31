أوضح مدرب باريس سان جيرمان «لويس إنريكي»، أن الحظ ابتسم لفريقه، عقب إحرازه لقب دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا، بعد فوزه على منافسه أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (4- 3) في المباراة النهائية التي انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست، مؤكدًا أن الفوز بركلات الترجيح لا ينتقص من قيمة فريقه، بعد المستوى المميز الذي مكنه من التتويج، مشيداً بأداء لاعبي فريقه طوال الموسم، مؤكدًا أن رغبتهم المستمرة في التطور كانت أحد أهم أسباب نجاحه، جاء ذلك نقلاً عن صحيفة «ماركا» الإسبانية.



وقال: «أرسنال فريق قوي وخسر مباريات قليلة هذا الموسم حيث بدأ المباراة بشكل جيد وسجل مبكرًا، وكان علينا بذل مجهود كبير للعودة، وفي الشوط الثاني ظهرنا بصورة أفضل، وأعتقد أننا حققنا المطلوب منا، رغم أن الفريق الخصم قدم هو الآخر مباراة كبيرة».



وتابع يقول: «النادي كان بحاجة إلى تثبيت مكانته بين كبار أوروبا، والآن أصبح ضمن هذه المجموعة، ولا نريد التراجع عن ذلك، لأن اللاعبين مختلفون، أحيانًا أطلب منهم التوقف عن التدريب لكنهم يستمرون في العمل. عندما يستمتع اللاعب بما يفعله يصبح كل شيء أسهل، ولهذا أنا واثق من أن الفريق سيواصل المنافسة بقوة في الموسم القادم».



وأبدى إنريكي استياءه من موجة الانتقادات التي تعرض لها عقب خسارة المنتخب الإسباني من نظيره المغربي في كأس العالم 2022، وقال: «خسرت ركلات الترجيح خلال تدريبي لإسبانيا أمام المغرب في مونديال قطر، وعاقبوني بشدة بسبب ذلك، رغم أن الأمر يعتمد على كفاءة اللاعبين وحارس المرمى، وركلات الترجيح لا تغير تقييم أداء أرسنال أو أداء أي فريق في العالم».