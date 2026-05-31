بعد إطلاقه عملية واسعة في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة الشقيف الإستراتيجية، وجّه الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) إنذاراً لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، مؤكداً أن العمليات العسكرية تتوسع لتشمل مناطق إضافية.



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في قلعة الشقيف الإستراتيجية، ضمن ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، مبيناً أن قواته سيطرت على مرتفعات الشقيف وعبرت نهر الليطاني.



واعتبر كاتس أن السيطرة على تلك المواقع الإستراتيجية تمثل أهمية كبيرة لحماية مستوطنات الجليل، مهدداً بـ«سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة».



وأضاف: «أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الإستراتيجية واحداً تلو الآخر».



من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: «وعدنا سكان الشمال بأمن طويل الأمد، ونعمل بحزم لتحقيق ذلك»، معتبراً أن العودة إلى قلعة الشقيف تمثل تصحيحاً لأخطاء قديمة.



وأشار إلى أن تكاليف الحرب باهظة، لكنها ضرورية.



ويأتي ذلك فيما تستعد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لاستضافة اجتماع ثانٍ بين ممثلي لبنان وإسرائيل بعد غدٍ (الثلاثاء)، عقب جولة المحادثات الأمنية التي عُقدت يوم (الجمعة).



ويسعى الوفد اللبناني إلى التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في الجنوب، إلا أن إسرائيل تتمسك بضرورة نزع سلاح حزب الله كشرط أساسي لتلبية تلك المطالب.