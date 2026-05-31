أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال الليرة السورية ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم.



وأوضح مصرف سورية في منشور له أمس (الأحد)، أن القرار ينص على استبدال كل فئات العملة القديمة خلال مهلة الاستبدال المشار إليها.



ودعا المصرف كل المؤسسات المالية المعتمدة إلى الاستمرار بالعمل على استبدال كل فئات العملة القديمة اعتباراً من اليوم (الاثنين)، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».



وكان مصرف سورية المركزي أعلن في الأول من الشهر الحالي عن تمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ من الأول حتى 30 يونيو القادم، وذلك في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال.



وفي مطلع شهر مايو الحالي، أكد مصرف سورية المركزي إن عملية استبدال العملة السورية القديمة تسير بوتيرة متسارعة، باستبدال نحو 56% منها حتى الآن، مشيراً أن هذا التقدم تحقق بوتيرة أسرع من المتوقع مع استرداد أكثر من نصف الكتلة النقدية المتداولة.



وأضاف أن عملية الاستبدال تعد ناجحة وفق المعايير المعتمدة، إذ تم خلال نحو 4 أشهر الوصول إلى نسبة إنجاز مرتفعة، مع تدفقات يومية تراوحت بين 12 و13 مليار ليرة، ما يعكس استجابة المواطنين وثقتهم بالإجراءات المتخذة.



وأوضح مصرف سورية المركزي أن التعايش بين العملتين، الليرة الجديدة والليرة القديمة، سيبقى قائماً حتى نهاية مدة الاستبدال.