قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك البرتغال ألفارو سانتوس بيريرا: «إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتحرك لمواجهة التضخم عاجلاً وليس آجلاً»، وذلك في تصريحات أدلى بها أمس (السبت) لإذاعة «أنتينا 1» البرتغالية.



وأضاف بيريرا: «مصدر قلقنا الآن هو التضخم، وعلينا أن ننظر إلى البيانات من كثب.. لكنني أعتقد أيضاً، بالنظر إلى ما حدث في الماضي، أننا بحاجة إلى التحرك عاجلاً وليس آجلاً لتجنب تأثيرات أكبر في الجولة الثانية، عندما تنشأ دوامة تضخمية، أفضل أن نتحرك بسرعة وحسم».



وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني أنه سيدعم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الشهر القادم، قال: «ستكون لدينا تقديرات جديدة من البنك المركزي الأوروبي وبيانات من دول مختلفة، وسننظر إلى ما يحدث للأسعار ثم سنتخذ قراراً».



وأشار بيريرا إلى أن قرار السياسة النقدية القادم سيعتمد على تقييم أحدث البيانات الاقتصادية وتطورات الأسعار قبل حسم الموقف بشأن أسعار الفائدة.