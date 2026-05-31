كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده تعرضها لإصابة مفاجئة أسفرت عن كسر في القدم، وذلك عقب حادثة منزلية أدت إلى انزلاقها وسقوطها بشكل مفاجئ داخل منزلها.

تفاصيل الحادثة

وأوضحت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن وجود مياه في أرضية المنزل تسبب في انزلاقها، ما أدى إلى إصابتها بكسر في قدمها، معبرة عن رضاها بقضاء الله وداعية بالشفاء لها ولجميع المرضى.

كما نشرت صورة لها من المستشفى تظهر إصابتها في القدم، ما لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها، الذين عبروا عن تعاطفهم معها وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية في أقرب وقت.

آخر أعمالها

يشار إلى أن فيفي عبده شاركت خلال موسم رمضان الماضي في برنامج ترفيهي كوميدي عرض على شاشة MBC مصر بعنوان «ألف ليلة»، إذ اعتمد على استضافة مجموعة من نجوم الفن والكوميديا والإعلام في أجواء خفيفة ومليئة بالفقرات الترفيهية.

تأجيل مسلسل

وكان من المقرر مشاركة فيفي عبده في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026 من خلال مسلسل «خلي بالك من مراتك»، إلا أن العمل تأجل وخرج من السباق الرمضاني.

وينتمي المسلسل إلى الكوميديا الاجتماعية حول العلاقات الزوجية، إذ يضم مجموعة من الفنانين من بينهم أحمد بدير وتامر عبدالمنعم وانتصار ومحمد لطفي وآخرين.