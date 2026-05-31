أعلن مدرب منتخب الأوروغواي مارسيلو بييلسا القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يونيو.

ويقع منتخب الأوروغواي في المجموعة الثامنة بمونديال 2026، إلى جانب منتخبات السعودية وإسبانيا والرأس الأخضر.

وشهدت قائمة منتخب الأوروغواي تواجد مهاجم الهلال داروين نونيز، فيما يغيب مهاجم إنتر ميامي الأمريكي لويس سواريز.

قائمة الأوروغواي للمونديال

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت، فرناندو موسليرا، سانتياغو ميلي.

خط الدفاع: غييرمو فاريلا، رونالد أراخو، خوسيه ماريا خيمينيز، سانتياغو بوينو، سيباستيان كاسيريس، ماتياس أوليفيرا، خواكين بيكريز، ماتياس فينا.

الوسط: مانويل أوغارتي، إميليانو مارتينيز، رودريغو بينتانكور، فيديريكو فالفيردي، أغوستين كانوبيو، خوان مانويل سانابريا، جيورجيان دي أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز، رودريغو زالازار، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو، بريان رودريغيز.

الهجوم: رودريغو أغيري، فيديريكو فيناس، داروين نونيز.