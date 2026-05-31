كشف تقرير صحفي احتمالية تراجع النجم المصري محمد صلاح عن قرار مغادرة نادي ليفربول، بعد إقالة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وكان صلاح قد ودّع جماهير ليفربول خلال مباراة برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليغادر «الريدز» بعد 9 سنوات، بسبب تدهور علاقته بالمدرب آرني سلوت، الذي حوّله إلى لاعب بديل.

خلافات متكررة بين صلاح وسلوت

وبحسب ما نقلته صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، فإن إقالة سلوت قد تدفع صلاح إلى إعادة النظر في قراره بمغادرة ليفربول. وسبق للنجم المصري أن دخل في خلافات مع المدرب الهولندي في أكثر من مناسبة، كما انتقده علناً في ديسمبر الماضي.

انتقادات قبل نهاية الموسم

وأضافت الصحيفة أن صلاح صعّد خلافه مع مدربه من خلال رسالة جديدة قبل نهاية الموسم، انتقد فيها الجهاز الفني، ملمحاً إلى فقدان الفريق هويته وأسلوبه تحت قيادة سلوت.

هل يتراجع صلاح عن قراره؟

ورغم أن احتمالية التراجع عن القرار في هذه المرحلة لا تزال ضئيلة، إلا أن إقالة سلوت قد تدفع صلاح إلى إعادة النظر في مستقبله، خصوصاً في ظل عدم حسم وجهته القادمة حتى الآن، بحسب التقرير البريطاني.