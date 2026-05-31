وجهت مصر دعوة عاجلة إلى الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، لحضور اجتماع طارئ يُعقد في القاهرة الأربعاء القادم، وفقاً لما أفادت به مصادر قناتي العربية، والحدث.



وأوضحت المصادر أن الاجتماع يأتي في إطار جهود مصرية مكثفة لكسر حالة الجمود التي تعتري مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط اتصالات عربية ودولية نشطة خلال الأيام الأخيرة لمنع انهيار الوضع في القطاع.



وذكرت المصادر أن اللقاء سيضم الوسطاء إلى جانب نيكولاي ميلادينوف، ممثل مجلس السلام في غزة، ومن المقرر أن يتصدر جدول الأعمال ملف تسليم الأمن في قطاع غزة إلى اللجنة الإدارية الجديدة.



وأضافت المصادر أن حركة حماس حصلت على وعود دولية باستيعاب عدد من العناصر الأمنية التابعة لها ضمن الترتيبات الأمنية القادمة في القطاع.



وأشارت المصادر إلى أن الانتخابات الداخلية لحركة حماس ليست شرطاً عاجلاً، ولا يُتوقع حسمها خلال شهر واحد، لأنها تخضع لعدة عوامل معقدة منها التوزيع الجغرافي والوضع الأمني والاغتيالات الأخيرة.



وأكدت أن المجلس القيادي للحركة سيبقى على حاله، وسيستمر خليل الحية في منصبه كرئيس لحركة حماس في قطاع غزة.



وتأتي هذه الدعوة المصرية في ظل تعثر المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إذ تلعب مصر دوراً رئيسياً ومحورياً في الوساطة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، من أجل تحقيق الاستقرار، وتسهيل تسليم الإدارة المدنية والأمنية، والبدء في إعادة إعمار القطاع.