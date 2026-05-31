أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم (الأحد)، أن الظروف التي تواجهها بلاده غير عادية ولا سهلة وإدارتها تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن صراع نفوذ داخل النظام الإيراني في ظل استفراد قادة الحرس الثوري بالقرارات العسكرية والسياسية والاقتصادية.



وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن استمرار قيود وضغوط خارجية في مجال الوصول إلى مواردنا الاقتصادية أوجد تعقيدات في إدارة البلاد، موضحاً أن بعض مشكلات بلاده الاقتصادية ناتج عن قيود خارجية وبعضها بسبب الضغوط الناجمة عن الظروف الحالية.



وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة مصارحة الشعب بالحقائق القائمة كي يتمكن من أداء دوره في مواجهة التحديات، مضيفاً: «لا يمكن لأي مجتمع في ظروف مواجهة تحديات كبرى أن يتوقع مواصلة مساره دون تحمل الصعوبات».



وقال بزشكيان: «إذا كان من المقرر أن تواصل البلاد مسارها باقتدار فيجب توضيح الحقائق القائمة للشعب».



من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إنه في ظل أجواء ما زالت تخيم عليها ظلال الحرب لا تزال القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، مبينة أن جميع أعضاء الوفد المفاوض على دراية كاملة بالمجال العسكري.



وقالت: «جميع المسؤولين المشاركين في المفاوضات يفهمون جيداً الواقع العسكري والميداني، وقاليباف ليس مجرد سياسي بل كان قائداً عسكرياً ميدانياً، وعراقجي أيضاً».



وفي السياق، نقلت وكالة «إيسنا» عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري، قوله إن المفاوضات لا تزال جارية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مستبعداً أن تسفر عن نتائج.



وأشار إلى أن الملف النووي تم رفعه من على طاولة المفاوضات والحوار مع واشنطن، مبيناً أن الملف النووي لم يكن مطروحاً للتفاوض ولن يكون.



وأكد أن المفاوضات الحالية تتركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء كامل للحرب.