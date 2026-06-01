كشفت الفنانة المصرية مي عزالدين للمرة الأولى تفاصيل وعكتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها مرت بأيام صعبة انتهت بخضوعها لجراحة دقيقة بالمنظار بعد تدهور حالتها بشكل مفاجئ.

تفاصيل الوعكة الصحية

وخلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس، أوضحت مي أن الأطباء اكتشفوا انتشار التهاب حاد داخل البطن، ما تسبب في مضاعفات بالأمعاء وآلام قوية استمرت أياماً عدة إلى أن تم نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل.

وأضافت أن حالتها الصحية تدهورت بسبب انتشار الصديد داخل البطن، ما أدى إلى التصاق الأمعاء وتحركها من مكانها، مؤكدة أنها ظلت لأيام تعاني من آلام حادة وتسمم دون أن تدرك السبب الحقيقي وراء ما تمر به.

جراحة عاجلة بالمنظار

وأضافت أنها خضعت لعملية جراحية بالمنظار قام خلالها الأطباء بتنظيف المعدة من الصديد واستئصال الزائدة الدودية بعد تعرضها للتلف نتيجة المضاعفات الصحية.

مرحلة التعافي

وأشارت مي عزالدين إلى أنها شعرت بصدمة كبيرة بعد معرفتها بحجم المضاعفات التي تعرضت لها، مؤكدة أن تجاوزها تلك المرحلة الصعبة كان فضلاً كبيراً من الله.

تأجيل أحدث أعمالها

وفي سياق آخر، غابت مي عزالدين عن المشاركة في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026؛ بسبب ضيق الوقت، بعد آخر ظهور لها في مسلسل «قلبي ومفتاحه» أمام الفنان المصري آسر ياسين، وحقق حينها تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.