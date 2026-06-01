نجح مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في إجراء عملية قسطرة قلبية علاجية لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، في حالة تعد من أندر الحالات على مستوى المنطقة، وتمثل إنجازاً طبياً مميزاً يعكس حجم التطور ومستوي الخدمات الطبية المميزة في المستشفي.

وأجرى العملية طاقم من الأطباء بقيادة الدكتور عبدالوهاب الماتري، أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية، المعروف باهتمامه المتواصل بتطوير خدمات القلب ومواكبة أحدث التقنيات العلاجية.

يذكر أن الطفل كان قد نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بذبحة صدرية غير مستقرة ناتجة عن ارتفاع الكوليسترول الوراثي الشديد (Familial Hypercholesterolemia)، وبحسب الأطباء تعد حالة وراثية نادرة تؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات الكوليسترول منذ سن مبكرة.

وأظهرت القسطرة التشخيصية وجود انسداد شبه تام في الشريان التاجي الرئيسي الأيسر (Left Main Coronary Artery) ضمن نظام شرياني أيسر مسيطر (Left Dominant System)، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً بعد مناقشة الحالة من قبل اللجنة الطبية للقلب.

وبفضل الله ثم بجهود الفريق الطبي المتخصص، أُجريت القسطرة العلاجية بنجاح، وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بحالة صحية ممتازة، في إنجاز طبي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه خدمات مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في اليمن.

ويظهر هذا النجاح الجديد مستوى الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى وحجم المكانة العلمية والمهنية، التي يحظى بها الدكتور عبدالوهاب الماتري كأحد أبرز الأطباء في المستشفى، الذي يواصل تقديم إنجازات لافتة في مجال أمراض القلب، مساهماً في إنقاذ المرضى والتعامل مع الحالات المعقدة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية. والتجهيزات الطبية المتطورة في المستشفى.

كما تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية التشخيص المبكر ومتابعة الأطفال المصابين بارتفاع الكوليسترول الوراثي (Familial Hypercholesterolemia)، لما قد يسببه من مضاعفات خطيرة على الشرايين والقلب في سن مبكرة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون والتكامل بين مختلف الأقسام الطبية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن، الذي بات يشكل نموذجاً متقدماً في تقديم الرعاية الطبية التخصصية والخدمات القلبية الحديثة.