من المقرر أن يلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون بالمنتخب الفرنسي لكرة القدم، غداً الثلاثاء في كليرفونتين، قبل توجهه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، إذ توقع «ماكرون»أن يعود منتخب بلاده من المونديال بالنجمة الثالثة في إشارة لتحقيق كأس العالم.



وكان الرئيس الفرنسي استقبل، في قصر الإليزيه، لاعبي فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال، السبت، للمرة الثانية على التوالي، وقال: «لقد حقق باريس سان جيرمان على خطى المنتخب الفرنسي نجمتين. والآن، أتوقع أن يضيف منتخبنا الوطني نجمة ثالثة إلى قميصه».



وتابع الرئيس الفرنسي قائلاً: «نحن فخورون جداً بفريق باريس سان جيرمان؛ برئيسه ومدربه، وبكامل جهازه الفني وبقائده وجميع لاعبيه. لقد حققوا ما كنا نعتقد، أنه مستحيل. حققوه بالقلب وبالشغف. حققوه وجعلوا باريس وكل البلاد تهتز فرحاً».