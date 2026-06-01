وجّه منتخب الرأس الأخضر إنذاراً شديد اللهجة لمنتخبات مجموعته الثامنة ضمن مونديال كأس العالم 2026، التي تضم (أسبانيا والأوروغواي والسعودية)، بعد فوزه العريض على نظيره الصربي بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة لشبونة البرتغالية، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم.



افتتح كيفن بينا التسجيل مبكراً في الدقيقة الـ11 للرأس الأخضر، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاب فيردي بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني، سجل جيلسون تافاريس ولاروس دوارتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و63، ليحسم كاب فيردي المباراة بثلاثية نظيفة.



يذكر أن منتخب الرأس الأخضر، يبدأ مشواره في المونديال يوم 15 يونيو بمواجهة المنتخب الإسباني، ثم يلتقي منتخب الأوروغواي يوم 21 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب السعودي يوم 26 من الشهر ذاته.