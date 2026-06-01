فاز المنتخب الياباني، اليوم، على ضيفه الآيسلندي بهدف دون رد، ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسجل هدف المباراة اللاعب كوكي أوجاوا في الدقيقة 88 من المباراة التي جرت بملعب طوكيو الوطني.



ويعد الفوز هو الرابع توالياً للمنتخب الياباني في إطار تحضيراته للمونديال بعد مباراتي إسكتلندا وإنجلترا في مارس والفوز على نظيره البرازيلي بـ3-2 أكتوبر الماضي.



وأعلن الاتحاد الياباني رسمياً أن المدير الفني للمنتخب المدرب هاجيمي مورياسو أكمل برنامج المباريات الودية، وستكون المرحلة المقبلة للتدريبات فقط وتجهيز اللاعبين للمنافسة في البطولة.



وسيبدأ المنتخب الياباني مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره الهولندي في الـ14 من يونيو، على أن يلتقي نظيره التونسي في الـ21، قبل أن يختتم مباريات المجموعة السادسة بمواجهة السويد في الـ26.



ولم يسبق للمنتخب الياباني (أول منتخب تأهل للمونديال من آسيا) أن تجاوز دور الـ 16 في تاريخ مشاركاته في المونديال. وسبق لليابان أن استضافت نسخة العام 2002 من كأس العالم بالاشتراك مع كوريا الجنوبية.