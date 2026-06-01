لم يكن صباح المغادرة كبقية الصباحات للحاج عبدالرحمن عبدو من أستراليا خلال استعداده لمغادرة منى، إذ حين كانت الحافلات تستعد للتحرك ظل صامتاً يتأمل المشهد الأخير من رحلته الإيمانية، وكأن قلبه يرفض مغادرة المكان الذي عاش فيه أجمل أيام عمره.

عيناه تلاحقان جبال مكة وطرقاتها ومشاعرها المقدسة، قبل أن تسبق دموعه كلماته، فحاول أن يخفي تأثره، لكنه لم يستطع أن يمنع دموع الشوق والحب والامتنان من الانهمار وهو يودّع الأرض التي احتضنت دعواته وسجداته وأمنياته.

وقال بصوتٍ اختلطت فيه مشاعر الفرح بالحزن: «جئت إلى هذه الرحلة وأنا أحمل أمنية الحج منذ سنوات طويلة، واليوم أغادر وقد منّ الله عليّ بتحقيقها. أشعر أن جزءاً من روحي سيبقى هنا، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة». وأضاف أن أيام الحج كانت استثنائية بكل تفاصيلها، بدءاً من الوقوف على صعيد عرفات، مروراً بالمبيت في مزدلفة ومنى، وصولاً إلى طواف الوداع، مؤكداً أن ما وجده من عناية وتنظيم وخدمات متكاملة جعل رحلته أكثر يسراً وطمأنينة.