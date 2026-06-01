خسر منتخب السنغال أمام الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء (الأحد)، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

أهداف المباراة

افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل بعد 7 دقائق من انطلاق المباراة عن طريق سيرجينيو ديست، ثم ضاعف كريستيان بوليسيتش تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 20.

وقلّص نجم النصر ساديو ماني الفارق لصالح السنغال في الدقيقة 44، ثم أدرك التعادل لـ«أسود التيرانغا» مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52.

ولم تكتمل «ريمونتادا» ماني ورفاقه في المباراة، إذ أحرز فلوريان بالوجون الهدف الثالث للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 63، فيما فشلت محاولات السنغال في العودة إلى اللقاء مجدداً.

الأخضر يواجه السنغال

ويلتقي الأخضر السعودي مع السنغال وديّاً في تمام الساعة الـ6:00 مساء يوم 9 يونيو الجاري، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

موعد كأس العالم

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.