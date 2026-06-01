العرفج: الخوارزميات تصنع الاهتمام وتعيد تشكيل الوعي.. و«اقتصاد الانتباه» ثروة العصر

في وقت تتسابق فيه المنصات الرقمية على جذب انتباه المستخدمين، وتزداد فيه سطوة الخوارزميات على تشكيل الاهتمامات وصناعة الرأي العام، استضافت جمعية الثقافة والفنون بجدة مساء أمس (السبت)، الكاتب الدكتور أحمد العرفج في أمسية ثقافية بعنوان «هيمنة الترند»، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي، وذلك ضمن برنامج المعايدة السنوي الذي نظمته الجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وامتدت الأمسية لأكثر من 4 ساعات، تناول خلالها العرفج التحولات العميقة التي أحدثتها المنصات الرقمية في حياة الأفراد والمجتمعات، مستعرضاً آليات صناعة «الترند» ودور الخوارزميات في توجيه الاهتمام وصناعة التأثير وتشكيل السلوك.

اقتصاد الانتباه.. معركة العصر

استهل العرفج حديثه بتفسير مفهوم «الترند» وآليات انتشاره، مؤكداً أن المنصات الرقمية لا تعمل بصورة عشوائية، بل تستند إلى خوارزميات دقيقة تراقب اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم، وتدفع إليهم محتوى يتوافق مع سلوكهم الرقمي.

وأوضح أن العالم يعيش اليوم مرحلة «اقتصاد الانتباه»، حيث أصبحت المنافسة الحقيقية تدور حول كسب وقت الإنسان وتركيزه، مبيناً أن القدرة على الاستحواذ على الانتباه تمنح أصحابها تأثيراً واسعاً في القرارات والاتجاهات وأنماط التفكير.

حين يبدو رأي الأقلية وكأنه رأي الجميع

وأشار العرفج إلى أن بعض موجات المحتوى الرائج قد تمنح المتلقي انطباعاً مضللاً بأن ما يشاهده يمثل رأي الأغلبية، بينما يكون في الحقيقة نتاجاً لخوارزميات رفعت من مستوى انتشاره وحضوره.

وأكد أن الترند لم يعد مجرد انعكاس لاهتمامات الناس، بل تحول في كثير من الأحيان إلى أداة تصنع الاهتمام وتحدد الأولويات، حتى بدا وكأنه يفكر بالنيابة عن المستخدمين ويقودهم إلى مسارات محددة دون وعي كامل منهم.

المنصات الرقمية شريك جديد في التربية

وتناول العرفج التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السلوك والقيم، مبيناً أنها أصبحت في بعض الأحيان شريكاً مؤثراً في التربية والتوجيه واكتساب المعرفة، ما يستدعي تعزيز الوعي الرقمي لدى الأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.

كما تطرق إلى أثر الحضور الدائم للكاميرا في الحياة اليومية، موضحاً أن ثقافة التوثيق المستمر قلصت مساحة العفوية، وحولت كثيراً من المواقف الإنسانية إلى محتوى رقمي قابل للنشر والتداول.

الشهرة بمعايير مختلفة

وفي محور آخر، استعرض العرفج ظاهرة «غرباء الشكل»، مبيناً أن المنصات الرقمية أعادت تعريف مفهوم الشهرة، إذ انتقلت شخصيات كانت تُقدم في الماضي ضمن عروض الفرجة والسيرك إلى نجوم للمشهد الرقمي وصناع محتوى يمتلكون جماهيرية واسعة وتأثيراً كبيراً.

وأكد أن التحول الرقمي لم يغير أدوات التواصل فقط، بل أعاد تشكيل معايير الحضور والتأثير والشهرة بصورة غير مسبوقة.

الوعي الرقمي مسؤولية وطنية

وشدد العرفج على أن التعامل الواعي مع المنصات الرقمية لم يعد قضية تقنية أو معرفية فحسب، بل أصبح مسؤولية وطنية ترتبط بحماية المجتمع وتعزيز استقراره وصون قيمه الثقافية والاجتماعية.

وأوضح أن الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة يتطلب فهماً أعمق لآليات عمل المنصات والخوارزميات، وقدرة على التمييز بين المعرفة والمعلومات المضللة، وبين المحتوى الذي يسهم في البناء والتنمية والمحتوى الذي يهدر الوقت ويؤثر سلباً في منظومة القيم.

ودعا إلى تعزيز التفكير النقدي واستثمار الوقت فيما يحقق الفائدة والمعرفة، مؤكداً أن بناء الإنسان الواعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.

آل صبيح: موضوع يمس حياة الناس مباشرة

من جانبه، أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح أن الأمسية جاءت ضمن برنامج المعايدة السنوي الذي تنظمه الجمعية بمناسبة عيد الأضحى، بهدف المزج بين الأجواء الاحتفالية والطرح الثقافي والمعرفي الهادف.

وأكد أن اختيار موضوع «هيمنة الترند» جاء لارتباطه المباشر بحياة الناس اليومية وما يحمله من أبعاد ثقافية ووطنية، تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم وترسيخ الهوية الوطنية، مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الثقافية في تنمية الوعي ومواكبة التحولات المتسارعة في العالم الرقمي.

تكريم العرفج في ختام الأمسية

وفي ختام الأمسية، كرمت جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور أحمد العرفج تقديراً لمشاركته وإسهامه في إثراء الحراك.