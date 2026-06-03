يكرس بعض المحسوبين على نادي النصر لاسيما الناشطين على السوشيال ميديا إلى مقولة لا أصل لها.



يرددون أن الأهلاويين بيادق في يد الهلاليين ضد النصر ولا أدري من أين جاءوا بهذه المقولة، لكنني أعلم يقيناً أن مثل هذا الطرح سبق أن قيل للنصراويين من الهلاليين حينما كانوا يصطفون مع الاتحاد ضد الهلال.



وفي ظل هذا الطرح غير المتناغم والذي لم يستند على قاعدة صلبة يجب أن نتجاهله لكي لا تكبر كرة الثلج ونستنزف وقتنا وجهدنا في المضحكات المبكيات.



الأهلي متصالح مع نفسه ولا يمكن يدخل لعبة الثنائيات لإدراكه التام أن الرياضة أنبل وأجمل أن توضع في مساحة مظلمة بسبب اختلاف (جهال).



ما يسجل للإعلام الهلالي أو بعضه بأنه منح الأهلي ما يستحق من ثناء وإشادة به كبطل للنخبتين، في حين تفرغ الإعلام الأصفر إلى التقليل، وهذا ما جعلني في مواجهة معهم بحثاً عن سبب هذا التوجه.



الأهلي يحترم الكل ويقدر الكل؛ لأنه تأسس على ذلك، فلا تضعوه حيث أردتم لناديكم.



(2)



قللوا من النخبتين..



‏سخروا من الأهلي



‏انتقصوا من جمهوره



‏هاجموا إعلامه..



‏وما زالوا يواصلون الركض في مضمار الشتيمة.



‏قلنا لهم هذا الأهلي بطل النخبتين ومروض القارة، فمن أنتم؟



ولم يجب أحد.



(3)



أن تكون بطلاً للقارة مرتين فهذا إنجاز كبير، لكن الأجمل أن يكون خلف هذا الإنجاز جمهور عظيم يساند فريقه في كل مكان وزمان.. مبروك للأهلاويين، وأنتم جزء أساسي من كل نجاح وتحقق.



أحب الأهلي..



التوقيع: محمد الدعيع



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