يعيد المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) إحياء أحد أبرز الفنون المرتبطة بالعمارة النجدية، عبر فتح باب التسجيل في دفعة جديدة من برنامج تلمذة «فنون النجارة والأبواب النجدية»، الهادف إلى نقل المعرفة الحرفية المتوارثة وتأهيل جيل جديد من الممارسين القادرين على إتقان هذا الفن والمحافظة عليه.

ويُقام البرنامج في مقر المعهد بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، إذ يخوض المتدربون تجربة عملية تمتد 18 شهراً داخل الورش الحرفية، يتعلمون خلالها أساليب النجارة التقليدية، وفنون النقش والزخرفة النجدية، وتنفيذ الأبواب باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة، بإشراف حرفيين ومختصين ذوي خبرة.

ويأتي البرنامج ضمن خطط «وِرث» لصون الفنون التقليدية السعودية واستدامتها من خلال برامج تعليمية تعتمد على التعلّم بالممارسة ونقل الخبرات الحية من الحرفيين إلى الأجيال الجديدة. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في أغسطس 2026، وتُقدَّم الدراسة مجاناً للمواطنين.