أعلن نادي نيوكاسل يونايتد اﻹنجليزي توقيع مدافعه فابيان شار عقداً جديداً لمدة عام واحد مع النادي يمتد حتى نهاية موسم 2026/2027.



وأكد النادي اﻹنجليزي في بيان رسمي أصدره، اليوم (الثلاثاء)، بأنه كان من المقرر أن ينتهي عقد فابيان في نهاية يونيو، لكن اللاعب الذي خاض 86 مباراة مع المنتخب السويسري سيدخل الآن موسمه التاسع في ملعب سانت جيمس بارك، في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات للموسم القادم. ويعد المدافع ثاني أقدم لاعب في التشكيلة الحالية، بعد أن انضم إلى الفريق قادماً من نادي ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني في يوليو 2018.



يذكر أن فابيان خاض 251 مباراة مع «المغار» في جميع المسابقات، ولعب دوراً رئيسياً في نجاحات المواسم الأخيرة، إذ ساعد الفريق في التأهل مرتين إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الفوز بكأس كاراباو العام الماضي، كما أثبت المدافع البالغ من العمر 34 عاماً أنه يشكل تهديداً في الهجوم، إذ سجل 22 هدفاً.



وعن تمديد عقده مع النادي، قال فابيان: «أنا سعيد جداً بالبقاء في النادي. أشعر أنني حققت الكثير خلال السنوات الثمان التي قضيتها هنا، لكنني أعتقد أن هناك المزيد في المستقبل، وأنا فخور بأن أعتبر نيوكاسل موطني. الجميع يعلم مدى سعادتي، سواء في هذه المدينة أو مع هذا النادي، لذا أنا سعيد جداً بمواصلة ذلك لمدة عام آخر، لم ينتهِ الموسم الماضي بالطريقة التي كنت أرغب فيها بسبب إصابتي، لكن تركيزي الكامل الآن ينصب على استعادة لياقتي البدنية ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافنا في الموسم القادم».



كما تحدث المدرب إيدي هاو عن تجديد عقد مدافعه السويسري، إذ قال: «كان فابيان رائعاً منذ وصولي إلى النادي، لذا أنا سعيد جداً لرؤيته يبقى معنا، إنه عضو مهم للغاية في فريقنا، ليس فقط لقدرته على أرض الملعب، بل أيضاً لقيادته وخبرته التي يضيفها إلى المجموعة، لقد كان فابيان في أفضل حالاته حتى أنهت الإصابة موسمه. كان توزيعه الإبداعي للكرة وعقليته الدفاعية وخبرته الهائلة مفقودة بشكل كبير في نهاية الموسم الماضي. لقد عمل بلا كلل لاستعادة لياقته البدنية، ونحن نتطلع إلى رؤيته يعود إلى الملاعب الموسم القادم».