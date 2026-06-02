كونتي مطلوب في الدوري السعودي

أكد تقرير صحفي أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تلقى عرضين من الدوري السعودي، بعد أيام قليلة من رحيله عن نادي نابولي.

وبحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن كونتي تلقى عرضين من الدوري السعودي تتجاوز قيمة كل منهما 25 مليون يورو سنوياً، وهو المبلغ الذي يتقاضاه سيموني إنزاغي مع الهلال.



عرض من الدوري التركي

ولم تكشف الصحيفة عن اسمَي الناديين السعوديين، لكنها أشارت إلى أن كونتي يمتلك عرضاً آخر من نادي فنربخشة التركي بقيمة 15 مليون يورو سنوياً، إلا أن ذلك يبقى مرهوناً بفوز هاكان صافي برئاسة النادي التركي في الانتخابات المقررة الأسبوع القادم.

وتابعت أن المرشح لرئاسة فنربخشة هاكان صافي كشف ضمن برنامجه الانتخابي الطموح عن رغبته في التعاقد مع كونتي مدرباً للفريق، إلى جانب باولو مالديني مستشاراً للنادي.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن كونتي بدأ دراسة العرض التركي، لكنه يفضل انتظار نتائج انتخابات فنربخشة قبل اتخاذ أي خطوة أو تقييم المشروع بصورة نهائية، وفي حال فوز هاكان صافي، فقد تتغير معطيات الملف بشكل كبير.

مسيرة حافلة

ويمتلك كونتي مسيرة تدريبية حافلة، إذ أشرف في الدوري الإيطالي على تدريب أتالانتا ويوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي، كما خاض تجربتين بارزتين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وتوتنهام.