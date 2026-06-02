رفض المدرب الإسباني بيب غوارديولا عرضاً مُغرياً لتدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أيام قليلة من رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان بيب غوارديولا قد غادر مانشستر سيتي عقب نهاية موسم 2025-2026، بعد مسيرة ناجحة قاد خلالها الفريق لتحقيق 20 لقباً خلال 10 سنوات.

غوارديولا يرفض لم الشمل مع ميسي

وبحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، فإن غوارديولا رفض عرضاً بملايين الدولارات قدمه له ديفيد بيكهام لتدريب فريق إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه ميسي، والذي سبق أن دربه في برشلونة.

خطط غوارديولا القادمة

وأضافت الصحيفة أن خطط غوارديولا في الوقت الحالي تتضمن الراحة والانتظار قبل بدء مرحلة جديدة من خلال تدريب منتخب وطني، وهو أمر لطالما قال إنه يرغب فيه.

وتابع التقرير الإسباني، أن اسم بيب غوارديولا ارتبط بإمكانية تدريب منتخب إيطاليا بعد فشل تأهله إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، كما ترددت أنباء في الأيام الأخيرة عن احتمالية قيادته منتخب إنجلترا مستقبلاً.