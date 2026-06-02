كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أسباب عدم تحقيق حلمها بإنجاب عدد أكبر من الأطفال وتكوين عائلة كبيرة، مشيرة إلى أن الظروف الصحية كانت العامل الفاصل في هذا الأمر، ما دفعها إلى الاكتفاء بثلاثة أبناء فقط: فاهد، وفاطمة، ولولوة.

عائلة كبيرة

وقالت الشامسي في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: «كنت أحلم بتكوين عائلة كبيرة، وكان هذا جزءاً من تصوري عن حياتي الأسرية وأحلامي، وكنت أتمنى إنجاب 6 أو 7 أو حتى 8 أبناء».

وحول سر عدم تحقيق هذا الحلم والاكتفاء بثلاثة أبناء فقط، أشارت إلى تلقيها نصيحة طبية عقب ولادة ابنتها الصغرى لولوة بعدم الإنجاب مجدداً.

وأضافت: «الطبيب نصحني بعدم الحمل مرة أخرى حفاظاً على سلامتي، ما دفعني إلى التخلي عن رغبتي في تكوين عائلة كبيرة وإنجاب عدد أكبر من الأطفال».

دعم وسعادة

وعن سبب حبها للعائلات الكبيرة، أوضحت أحلام بأنها نشأت في أسرة كبيرة واعتادت على الأجواء الأسرية التي تضم عدداً من الأقارب والأبناء، وهو ما رسخ تلك الفكرة منذ صغرها أن العائلات الكبيرة هي مصدر الدعم والسعادة في الحياة، مؤكدة إيمانها بأهمية الزواج وتكوين الأسرة، مشيرة إلى أن العائلة أحد أهم أسباب السعادة والاستقرار في الحياة، فضلاً عن وجود الأبناء الذين يمنحون الحياة معنى مختلفاً ويصبحون مصدراً للفرح والدعم النفسي.