رد الفنان المصري تامر حسني، على زميلته الفنانة مي عزالدين، بعدما أشادت بمساندته ووقوفه بجانبها عند وفاة والدتها ووقت مرضها.

عشرة سنين

وكتب حسني عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انستغرام: «يا مي أنتي عارفة غلاوتك وغلاوة ماما الله يرحمها عندي كبيرة قد إيه، إحنا عشرة سنين صداقة وأخوة وأكبر نجاحات إنتي حتة مني يا مي، أختي اللى أمي مخلفتهاش، وجوزك تيمور ده من أرجل وأجدع الناس في الدنيا، واطمنت عليكي أول ما عرفته حقيقي بني آدم راجل وبيحبك وأنا بحبه».

مراسم العزاء

وقالت مي، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»: «تامر حسني هو اللي قام بمراسم عزاء ماما، أنا ما كنتش بقف على طول كنت بقع فما نزلتش ما عملتش حاجه تامر اللي عمل».

وأكملت: «وفي آخر تعب ليا في المستشفى والعملية اللي عملتها تامر حسني جالي على طول بعدما عرف من السوشيال ميديا ولكن على طول اتحرك واتصل بصديقتي الأنتيم وعرف احنا فين وسأل عن المستشفى وكلم زوجي وحضر وقضى معاه اليوم كله في المستشفى وبهدل الدنيا وضحك الممرضات وقعد يضحكني لما كانت كل الغرز هتفتح».