تحوّلت مدينة «بالم سبرينغز» الأمريكية إلى مسرح مفتوح لاستعادة صورة النجمة الراحلة مارلين مونرو، مع تجمّع أكثر من ألف شخص بملابس وإطلالات مستوحاة من أيقونة هوليوود، في حدث سجّل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، تزامناً مع الذكرى المئوية لميلادها.

رقم قياسي

وشارك 1037 شخصاً في التجمّع الذي أُقيم تحت تمثال (Forever Marilyn) العملاق في وسط المدينة، متجاوزين الرقم القياسي السابق الذي بلغ 254 مشاركاً فقط، ويُعدّ الحدث الأكبر من نوعه لمتشبّهين بمارلين مونرو، في المدينة التي لطالما ارتبط اسمها بتاريخ النجمة الراحلة.

فساتين بيضاء وشعر أشقر

المشاركون حضروا بإطلالات استحضرت أشهر صور مارلين مونرو، من الفساتين البيضاء إلى الشعر الأشقر المستعار وأحمر الشفاه الأحمر، فيما حمل كثيرون حقائب ومجوهرات وإكسسوارات تحمل صورتها.

ووفّرت جمعية (Palm Springs Pride)، منظمة الاحتفال، الشعر المستعار والفساتين للمشاركين ضمن احتفال امتدّ إلى أنحاء مختلفة من المدينة.

ورغم توحّد الإطلالة، بدا واضحاً أنّ كلّ شخص يحمل نسخته الخاصة من مارلين. فمنهم من استعاد صورتها المرحة واللامعة، فيما اختار آخرون التركيز على جانبها الإنساني والهشّ، في مشهد عكس استمرار حضورها الثقافي بعد أكثر من ستة عقود على رحيلها.

وبعد مرور 100 عام على ولادتها، لا تزال مارلين مونرو قادرة على جمع محبّيها حول العالم، في صورة تؤكد أنّ حضورها تجاوز حدود السينما، ليصبح جزءاً من الذاكرة الشعبية والثقافة الأمريكية.