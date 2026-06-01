تحدثت الفنانة عزة مجاهد عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة المصرية فيفي عبده، بعد تعرضها لإصابة قوية في قدمها نتيجة سقوطها داخل منزلها عقب تعرض الشقة لتسرب المياه بالكامل.

رفض إجراء العملية

وقالت عزة مجاهد لـ«عكاظ» إن الأطباء أوصوا بإجراء جراحة عاجلة لوالدتها فيفي عبده بعد إصابتها بكسر، لكنها رأت العلاج دون تدخل جراحي في الوقت الحالي، مفضلة الانتظار لمعرفة مدى استجابة العظام للعلاج دون عملية.

متابعة طبية مستمرة

وأضافت أن الفريق الطبي قرر تثبيت القدم بالجبس ومتابعة حالتها خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن الجراحة ستصبح الحل الوحيد إذا لم يلتئم الكسر بصورة طبيعية.

مطالبات بالدعاء

واختتمت ابنة فيفي عبده حديثها مطالبة الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، متمنية أن تتجاوز الأزمة الصحية دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

إصابة في القدم

يشار إلى أن فيفي عبده تعرضت لكسر في القدم بعد سقوطها داخل منزلها بسبب انزلاقها على أرضية مبللة بالمياه، وكشفت تفاصيل الحادثة خلال الساعات الماضية عبر «إنستغرام»، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

آخر أعمالها

يذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال برنامج «ألف ليلة» الذي عرض على شاشة MBC مصر، وقدم أجواء ترفيهية كوميدية باستضافة عدد من نجوم الفن والإعلام.