يعود الفنان السعودي راشد الماجد إلى لقاء جمهوره في الكويت من جديد، بعد ابتعاد دام عدة سنوات، من خلال حفل غنائي ضخم يقام يوم 18 يونيو 2026 على مسرح الأرينا كويت، تحت عنوان «راشد في الكويت» بقيادة المايسترو وليد فايد.

أحدث أغانيه

وكان راشد الماجد أطلق سابقاً أغنيته الجديدة «خواطر» بمناسبة عيد الأضحى 2026، وهي عمل رومانسي حقق انتشاراً سريعاً على المنصات الموسيقية. الأغنية من كلمات العالية، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

جولة حفلات راشد الماجد

من جانبه، أحيا راشد الماجد خلال الفترة الماضية عدداً من الحفلات البارزة في أبوظبي والبحرين وجدة، إضافة إلى مشاركته في موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير بعد سنوات من الغياب عن بعض المدن الخليجية.