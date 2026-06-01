تحدثت الفنانة المصرية أمينة خليل عن تجربة شخصية مرت بها قبل سنوات، كاشفة أنها تراجعت في اللحظات الأخيرة عن إجراء جراحة تجميلية لأنفها بعد تعرضها لحادثة مفاجئة.

وأوضحت أمينة خلال لقائها في برنامج «كلام نواعم» أنها كانت قد حددت موعد خضوعها لعملية تجميل للأنف بالفعل إلا أنها تعرضت لسقوط عنيف من على السلم قبل الجراحة بيومين، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وإجهاد واضح في الوجه.

قرار مؤجل

وأضافت أنها سارعت بالتواصل مع طبيبها لإخباره بما حدث، ليقرر تأجيل العملية لحين تحسن حالتها الصحية، وهو ما دفعها لاحقًا لإعادة التفكير في الأمر بالكامل.

مراجعة للنفس

وأكدت أمينة خليل أنها اعتبرت ما حدث رسالة جعلتها تتراجع عن الفكرة، رغم أنها ظلت لفترة تشعر بالحيرة وتتساءل أحيانًا إن كانت اتخذت القرار الصحيح.

وأشارت إلى أنها مع مرور الوقت أصبحت أكثر ثقة بشكلها الطبيعي، مؤكدة أنها تعلم جيدًا أن ملامحها ليست مثالية، لكنها وصلت إلى مرحلة من التصالح والرضا عن نفسها.

آخر أعمالها الفنية

ويعد مسلسل «لام شمسية» آخر أعمال أمينة خليل التلفزيونية، الذي عرض في موسم دراما رمضان لعام 2025 بمشاركة أحمد السعدني ومحمد شاهين، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.