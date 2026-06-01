توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، اليوم (الاثنين)، فيما تتواصل التقلبات الجوية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز في تقريره اليومي أن الحالة الماطرة تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، مع نشاط للرياح المصاحبة التي قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

أتربة وغبار على 9 مناطق

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الأتربة والعوالق الترابية، خصوصاً في المناطق المكشوفة والطرق السريعة، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ومتابعة التنبيهات الجوية الصادرة من الجهات المختصة.

البحر الأحمر.. رياح تصل إلى 45 كم/ساعة

وفيما يخص الحالة البحرية على البحر الأحمر، أوضح المركز أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة، فيما تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزءين الشمالي والأوسط، وقد يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، فيما يتراوح بين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي. وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالاً ووسطاً، وخفيفة الموج جنوباً.

الخليج العربي.. أمواج تصل إلى مترين جنوباً

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 إلى 38 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 إلى 45 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالاً ووسطاً، ومتوسطة الموج على الجزء الجنوبي.