أُصيب 4 أشخاص جراء انفجار وقع داخل مجمع سكني يضم 40 وحدة سكنية في مدينة أنديشه الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفادت به وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأوضحت منظمة الإطفاء أن الانفجار وقع في الطابق الثالث من المبنى، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن تسرباً للغاز داخل إحدى الوحدات السكنية كان السبب المرجح للحادثة.

وأكدت الجهات المختصة أن قوة الانفجار استدعت استنفار فرق الطوارئ في موقع الحادثة، مع وجود مخاوف من ارتفاع عدد المصابين نظراً لشدة الانفجار واتساع نطاق تأثيره.

وتواصل فرق الإنقاذ والإطفاء أعمالها لتفقد المبنى وتأمينه، بينما لم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية إضافية بشأن حجم الأضرار أو مدى تأثر السلامة الإنشائية للمجمع السكني.