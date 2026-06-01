تستعد دار سوثبى العالمية لعرض أحد أندر وأثمن الأحافير في العالم، وهو هيكل عظمي تيرانوصور ريكس يُدعى «غاس»، في مزاد «التاريخ الطبيعي» المقرر إقامته في 14 يوليو القادم بنيويورك.

ووفقاً لدار سوثبى، يعود تاريخ «غاس» إلى 67 مليون عام في العصر الطباشيري المتأخر، ويُعد من أكثر الهياكل العظمية اكتمالاً للتيرانوصور ريكس المعروفة، إذ يراوح التقدير المالي له بين 20 و30 مليون دولار، وهو أعلى تقدير على الإطلاق لهيكل ديناصور في تاريخ المزادات.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة دار سوثبى ورئيسة قسم العلوم والتاريخ الطبيعي عالمياً كاساندرا هاتون: «يُعد غاس من أثمن القطع الأثرية في السوق، فهو من النوع الذي يُثير اهتمام المتاحف وهواة جمع التحف الذين يدركون تماماً مدى ندرة مثل هذه القطع».

وأضافت أنه «عندما يرون أحفورة بهذه الجودة، تم استخراجها وإعدادها بشكل صحيح، فإنهم يميلون إلى الإسراع في شرائها؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذه الفرص لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل على أفضل تقدير».

تم استخراج بقايا «غاس» على مدار ثلاثة فصول صيفية بين عامي 2021 و2023، ثم نقلت إلى المختبر لتنظيفها وتصنيفها، إذ يتكون الهيكل من 183 عظمة أحفورية، بما في ذلك جمجمة محفوظة بشكل جيد، وقدمان سليمتان، ومجموعة نادرة من عظام العضد (الذراعين).

ويبلغ معدل اكتماله نحو 63%. تحمل بعض العظام آثار كسور ملتئمة، فيما تحمل أخرى آثار عض، مما يضيف قيمة علمية كبيرة للهيكل.

وشهد سوق أحافير الديناصورات ارتفاعاً هائلاً خلال العقود الماضية، وفي عام 1997، بيعت «سو» أشهر تي ريكس مقابل 8.36 مليون دولار، أما «ستان» فقد حقق 31.8 مليون دولار في مزاد كريستيز عام 2020.

وسجل هيكل ديناصور «أبيكس» الرقم القياسي الحالي بـ44 مليون دولار في مزاد سوثبى عام 2024، وفي العام الماضي فقط، بيع هيكل سيراتوصور صغير مقابل 30.5 مليون دولار، متجاوزاً تقديراته الأولية بأكثر من 5 أضعاف، كما دخلت دور مزادات جديدة مثل فيليبس وجوبيتر إلى هذه السوق الراقية.

ويُتوقع أن يجذب «غاس» اهتماماً كبيراً من المتاحف الكبرى وجامعي التحف الأثرية حول العالم، خصوصاً مع ندرة هياكل التيرانوصور ريكس المكتملة بهذه الجودة.