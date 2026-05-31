لقي ما لا يقل عن 55 شخصاً مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، جراء انفجار ضخم وقع في قرية كاونج تات التابعة لبلدة نامخام في ولاية شان شمالي ميانمار، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية وهيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

ووقع الانفجار في منطقة تخضع لسيطرة قوات المتمردين قرب الحدود مع الصين.

ونقلت «BBC» عن مصدر مطلع أن من بين القتلى 25 امرأة و30 رجلاً، إضافة إلى أطفال. ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض بحثاً عن محاصرين.

وأعلن جيش تحرير تانج الوطني، الذي يسيطر على المنطقة، أن سبب الانفجار يعود إلى مواد متفجرة تستخدم في أعمال التعدين واستخراج الأحجار.

دخان يتصاعد جرّاء الانفجار

وذكر سكان محليون أن العديد من الأهالي اعتقدوا في البداية أن الانفجار ناتج عن غارة جوية، قبل أن يتضح أنه حادثة صناعية، إذ تسبب الانفجار في تدمير مئات المنازل، مما ألحق أضراراً جسيمة بمعظم أنحاء الحي.

وتُعد ولاية شان شمالي ميانمار منطقة غنية بالمعادن والأحجار الكريمة، وتشهد نشاطاً تعدينياً واسعاً، غالباً ما يكون غير منظم ويتم تحت سيطرة جماعات مسلحة.

آثار الدمار

وتُستخدم كميات كبيرة من المتفجرات في هذه العمليات، مما يجعل الحوادث المتكررة خطراً دائماً على السكان المحليين.

ويأتي هذا الانفجار المروع وسط الصراع المسلح المستمر في ميانمار منذ انقلاب المجلس العسكري في فبراير 2021، إذ تخوض عدة جماعات مسلحة قتالاً ضد الجيش الحاكم.

وغالباً ما تؤدي مثل هذه الحوادث إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق النائية، خصوصاً مع صعوبة وصول فرق الإغاثة بسبب التوترات الأمنية.

وتُعد منطقة نامخام قريبة جداً من الحدود الصينية، مما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية واقتصادية، إذ تنشط فيها تجارة الحدود وأعمال التعدين غير الرسمية.