يتوجه اليوم (الأحد)، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طاقم التحكيم السعودي المكون من حكم الساحة خالد الطريس والحكم المساعد محمد العبكري وحكم تقنية الفيديو عبدالله الشهري، وذلك لبدء البرنامج الإعدادي قبيل المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو القادمين.



ومن المقرر أن يخوض الحكمان خالد الطريس ومحمد العبكري برنامجاً تدريبياً لمدة 10 أيام في المقر الرئيسي لحكام كأس العالم 2026 في ميامي، والذي يتضمن محاضرات نظرية وجوانب لياقية وتطبيقات ميدانية على أرض الملعب، فيما سينتقل الحكم عبدالله الشهري إلى مدينة دالاس، حيث يقع المقر الرئيسي لحكام تقنية الفيديو في كأس العالم.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن في وقت سابق اختيار طاقم التحكيم السعودي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 في أول ظهور للتحكيم السعودي في المونديال منذ عام 2010.



وجاء اختيار طاقم التحكيم السعودي بعد الظهور المميز في العديد من المشاركات التحكيمية المختلفة إقليمياً وقارياً ودولياً، ومن أبرزها المشاركة الناجحة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي أقيمت العام الماضي في تشيلي.