أعلن مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وشهدت قائمة الجزائر تواجد نجم الأهلي رياض محرز، ونجم الاتحاد حسام عوار، إلى جانب حارس غرناطة لوكا زيدان بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في شهر أبريل الماضي.

قائمة الجزائر لكأس العالم

حراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بنبوط، ملفين ماستيل، عبداللطيف رمضان.

خط الدفاع: رفيق بلغالي، أشرف عبادة، ريان آيت نوري، سمير شرقي، جوين حجام، زين الدين بلعيد، محمد توغاي، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي.

الوسط: هشام بوداوي، حسام عوار، نبيل بن طالب، رامز زروقي، ياسين تيتراوي، إبراهيم مازا، فارس الشايبي.

الهجوم: رياض محرز، أنيس حاج موسى، محمد عمورة، نذير بن بوعلي، عادل بولبينا، أمين غويري، فارس قدجيميس.

مجموعة الخضر

ويوجد المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة بمونديال 2025، رفقة منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.