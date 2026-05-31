أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (الأحد)، رحيل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول تجديد العقد.

بيان ليفربول

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يؤكد نادي ليفربول أن إبراهيما كوناتي سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف، منهياً بذلك فترة 5 سنوات قضاها مع الريدز».

وأضاف البيان: بعد انضمامه من نادي لايبزيغ في صيف عام 2021، شارك كوناتي في 183 مباراة وسجل 7 أهداف، ليغادر اللاعب الدولي الفرنسي حاملاً ميدالية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لدوره في فوز ليفربول بلقب موسم 2024-2025، إضافة إلى تتويجه مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو (مرتين) ودرع الاتحاد الإنجليزي.

ثالث الراحلين

ويُعد إبراهيما كوناتي ثالث نجم مؤثر في تشكيلة ليفربول الأساسية يرحل عن الفريق هذا الصيف، بعد النجم المصري محمد صلاح والظهير الأيسر أندي روبرتسون.

هدف الاتحاد

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع إبراهيما كوناتي لتدعيم دفاعه في الموسم القادم، لكن السباق لن يكون سهلاً.