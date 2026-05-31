خسر منتخب الأردن أمام مُضيفه السويسري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم (الأحد)، على ملعب «كيوبون بارك»، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

أهداف المباراة

افتتح منتخب سويسرا التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق بريل إمبولو من ركلة جزاء، ثم ضاعف دان ندوي تقدم أصحاب الأرض بعد 5 دقائق فقط، قبل أن يوقع جرانيت تشاكا على الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وقلّص عودة الفاخوري النتيجة لمنتخب الأردن في الدقيقة 52، لكن كريستيان فاسناخت أحرز أول أهدافه مع المنتخب منذ 5 سنوات، ليمنح سويسرا الهدف الرابع ويعيد الفارق إلى 3 أهداف في الدقيقة 78.

إنهاء مبكر للمباراة

واضطر حكم المباراة إلى إنهاء اللقاء الودي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي بسبب هطول أمطار غزيرة.

مجموعتا سويسرا والأردن

ويقع منتخب سويسرا في المجموعة الثانية بمونديال 2026 رفقة منتخبات قطر وكندا والبوسنة والهرسك، بينما يوجد المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا.